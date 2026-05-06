Cor Sport – Skorupski titolare a Napoli? Il polacco vuole rientrare

La novità principale riguarda Lukasz Skorupski, che punta a una maglia da titolare nonostante i due mesi di assenza per infortunio. Restano invece incerti i recuperi di Joao Mario e Dallinga, che potrebbero rientrare solo per la sfida successiva contro l'Atalanta. Italiano valuta diversi ballottaggi, specialmente in difesa tra Heggem, Helland e Vitik per affiancare Lucumì. A centrocampo scalpita Ferguson, mentre Pobega, Moro e Sohm si contendono un posto. Sulle fasce, da una parte è aperto il duello Bernardeschi-Orsolini, dall'altra è confermato Rowe, mentre in attacco si prevede il ritorno di Castro dal primo minuto.