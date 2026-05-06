Cor Sport – Italiano a un bivio: faccia a faccia con squadra e società

Doppio confronto tra Italiano e la dirigenza rossoblù per definire strategie e futuro

Questa mattina il tecnico parlerà alla squadra per scuotere il gruppo dopo i recenti risultati deludenti: l'obiettivo è rialzare la testa e blindare l'ottavo posto in classifica per evitare i turni preliminari di Coppa Italia in piena preparazione estiva. Successivamente, prima della trasferta di Napoli, è previsto un confronto strategico con la dirigenza per analizzare l'ultimo periodo, tra correzioni tecniche e ambizioni da ridisegnare, ma soprattutto per prendere una decisione sul futuro. Dopo l'eliminazione dall'Europa League e la flessione in campionato, l'allenatore pretende dai suoi un cambio di marcia immediato per chiudere la stagione senza trasformarla in un brutto ricordo.