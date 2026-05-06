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Cor Bo – La nuova arena di Bologna: il debutto con la Coppa Davis

Cor Bo – La nuova arena di Bologna: il debutto con la Coppa Davis - immagine 1
Parte il progetto di costruzione per la nuova casa della Virtus Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il nuovo palasport di BolognaFiere, progettato dall'architetto Mario Cucinella, sta prendendo forma al posto del padiglione 35 e sarà inaugurato a fine novembre con le finali di Coppa Davis. Come riporta il Corriere di Bologna, con un investimento di 70 milioni di euro fatto da BolognaFiere, l'impianto si estende su 12.000 mq e offrirà una capienza modulabile da 10.500 a 12.000 posti. La struttura diventerà la casa stabile della Virtus Bologna a partire da dicembre, grazie a un accordo ventennale. L'arena, caratterizzata da un rivestimento in tessuto traforato illuminabile, rappresenta il fulcro della riqualificazione del quartiere fieristico.

Foto by MCA Visual

 

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