Cor Sport – Skorupski: “Non sono finito”

Contro l' Atalanta, Lukasz Skorupski è tornato a difendere i pali. La sua assenza si era fatta sentire soprattutto per quanto riguarda personalità e carisma. Alcune buone prestazioni di Ravaglia e l'esordio di Pessina a volte han fatto dimenticare il polacco.

Tuttavia, le gerarchie si sono assestate, Skorupski per questo Bologna è imprescindibile: la sua esperienza è oro al servizio della squadra. La sua assenza è pesata molto durante questa stagione, nonostante i 4 mesi ai box, Skorupski ha stretto i denti e lavorato in silenzio per riuscire a recuperare nel miglior modo possibile e la partita con l'Atalanta ne è la dimostrazione: a Bergamo il polacco ha trovato la dodicesima porta inviolata della sua stagione. Tra campionato, Coppa Italia ed Europa League Skorupski è rimasto imbattuto nel 42,8% delle gare che ha giocato. Il suo futuro, però, è ancora da definire: una sua permanenza non è scontata. Tuttavia, bisognerà prima finire la stagione, domenica contro l'Inter il Bologna vuole chiudere il campionato in maniera positiva davanti ai suoi tifosi.