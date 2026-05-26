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Cor Sport – Se Vincenzo avesse un bomber?

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Cinque finali disputate senza avere un attaccante di grande livello, il commento del Cor Sport sul calcio offensivo di Italiano.
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano ha bisogno di un bomber. Cosa sarebbe del suo calcio offensivo se avesse avuto o avesse ora un centravanti da 15-20 gol a stagione? Dal 2020 ad oggi l'unico bomber avuto è stato Dusan Vlahovic da agosto a dicembre perché poi il serbo si trasferì alla Juventus. 

A Firenze gli sono capitati Jovic Cabral, poi Nzola Beltran. A Bologna, in due anni, ha avuto Castro Dallinga. Di tutti questi solo Cabral Jovic hanno fornito un bottino decente. Tuttavia, nella sua esperienza a Bologna Castro è migliorato rispetto allo scorso anno, mentre Dallinga è peggiorato. Magari l'incontro fortunato per Italiano poteva essere Ciro Immobile, ma gli infortuni non hanno permesso di dimostrarlo. Il Bologna spera di scoprire l'evoluzione del calcio offensivo di Italiano all'interno delle mura del Dall'Ara. Per fare il salto definitivo il tecnico rossoblù avrebbe bisogno di un bomber nel senso più completo del termine.

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