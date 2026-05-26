Carlino – A Casteldebole elaborano il piano B: occhi su Palladino e De Rossi. Di Francesco…

Se Gattuso dovesse diventare l'allenatore della Lazio e Sarri quello dell'Atalanta, allora Palladino sarebbe libero. Occhio anche a Daniele De Rossi che oggi incontrerà la dirigenza del Genoa. Con Fabio Grosso che sembrerebbe sempre più vicino a Firenze non è da escludere un contatto con l'ex allenatore della Roma. Un altro nome che piace è quello di Domenico Tedesco, ex CT di Belgio e ex allenatore del Fenerbahce. Tra i nomi possibili resta anche quello di Di Francesco che ha appena salvato il Lecce. Tuttavia, ogni discorso sarà rimandato a quando Italiano avrà preso una decisione definitiva.