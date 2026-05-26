Sono le ore del possibile accordo tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Italiano. Nella giornata di oggi a Roma sarebbe andato in scena un colloquio tra i due, indiscrezione confermata dal collega Luca Pincherle a Radio Nettuno Bologna Uno e anche dal collega Ugolini di Sky.
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Adl vira forte su Italiano: proposta fino al 2029
Italiano sempre più nel mirino del Napoli: colloqui in corso
Il patron del Napoli, dunque, sta sondando concretamente la pista Italiano per il post Conte e si parla di una proposta fino al 2029, come sottolineato dall'esperto di mercato Nicolà Schira: 'Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Colloqui avanzati con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera'.
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