Cor Sport – Sartori va a caccia: due nomi dal Belgio

Si inizia a progettare la nuova squadra, scrive il quotidiano, il direttore punta sul nord con Vetlesen e Rodriguez nel mirino. Il primo è un mediano classe 2000, passato dal Bodo Glimt e ora al Club Bruges, trattasi di un giocatore polivalente, può giocare davanti alla difesa o mezzala e potrebbe diventare l'erede di Remo Freuler, destinato a uscire in scadenza di contratto. Un altro centrocampista che piace all'area tecnica è Besfort Zeneli, classe 2000 dell'Union. In attacco, invece, gli occhi si sono posati su Kevin Rodriguez, sempre dell'Union Saint Gilloise. Nove gol in ventisette partite per l'ecuadoriano che ha il contratto in scadenza nel 2027.