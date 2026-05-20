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11 Gol e promozione in A per Raimondo, per l’attacco si valuta un suo ritorno

Stagione super per Raimondo col Frosinone. Il Bologna potrebbe avere l'attaccante già in casa
Redazione TuttoBolognaWeb

11 Gol e promozione in A per Raimondo, per l’attacco si valuta un suo ritorno- immagine 1

DI GIACOMO GASPARINI

Il Bologna deve ripartire per puntare alle zone alte della classifica l'anno prossimo. Uno dei rebus più complicati per la dirigenza rossoblù è quello legato all'attacco.

Dallinga ha dato poche garanzie sia fisiche che di prestazione, mentre la permanenza di Castro è tutt'altro che certa in questo momento. Una sue eventuale cessione potrebbe portare al Bologna la giusta cifra da reinvestire per migliorare altri reparti. Proprio per questo il Bologna si è iniziato a guardare intorno. Tra i nomi più accreditati ci sono sicuramente quello di Espì del Levante e di Bamba Dieng, in uscita dal Lorient, senza dimenticare Lopez del Palmeiras. Tuttavia, c'è un fattore da non sottovalutare: il Bologna l'attaccante del futuro potrebbe averlo già in casa. Antonio Raimondo ha disputato una gran stagione in Serie B e il suo cartellino è di proprietà rossoblù.

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