Mercato: Orso-Bologna, prove di dialogo per il rinnovo

Nei prossimi giorni Claudio Fenucci incontrerà l'agente di Riccardo Orsolini . I dialoghi tra il procuratore e la società vanno avanti da mesi e, ultimamente, c'è stato un avvicinamento reciproco sul profilo economico, riporta il Cor Sport.

Tuttavia, restano ancora alcuni dettagli da sistemare per trovare l'accordo. Orsolini ha già superato le 300 presenze con la maglia del Bologna e la sua volontà sembra chiara: diventare una bandiera del club rossoblù. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso di quest'anno, Orsolini rimane un punto fermo del Bologna per la sua leadership sia dentro che fuori dal campo. Anche il direttore sportivo Di Vaio qualche giorno fa ha sottolineato l'importanza di Orsolini: "Faccio fatica a pensare ad un Bologna senza Orsolini".