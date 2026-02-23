Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Rebus Castro-Dallinga

news

Cor Sport – Rebus Castro-Dallinga

Cor Sport – Rebus Castro-Dallinga - immagine 1
Ballottaggio Castro-Dallinga stasera contro l'Udinese
Redazione TuttoBolognaWeb

'Tre reti consecutive e l'intenzione di non fermarsi qui. Ora che ha preso il ritmo del gol Santiago Castro vuole continuare così' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

Quale scelta farà Vincenzo Italiano stasera? Confermerà l'argentino, in grande forma, o darà spazio al turnover con l'olandese Thjis Dallinga dal primo minuto? Riparte il tour de force settimanale con Udinese, Brann e Pisa e ci sarà da dosare le energie psicofisiche della truppa. Da un lato Castro, che ha alzato ulteriormente il suo livello, ma si sa che Italiano vuole tenere tutti sulla corda e sta valutando di far rifiatare l'argentino, così dall'altro c'è Dallinga, che ha bisogno di mandare un segnale dopo un'altra annata difficile. Di certo, il numero nove è diventato leader tecnico ed emotivo della squadra, ma la stagione torna a essere dura con impegni ravvicinati, almeno nei prossimi sette giorni, e Dallinga potrebbe avere una chance stasera: serve che Thijs si faccia trovare pronto...

Leggi anche
Carlino – Locatelli: “Battere l’Udinese. Il 2005 mi ha insegnato a stare con...
Gazzetta – Sfida tra mancini: Orsolini vs Zaniolo al Dall’Ara

© RIPRODUZIONE RISERVATA