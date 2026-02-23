Cor Sport – Rebus Castro-Dallinga

Quale scelta farà Vincenzo Italiano stasera? Confermerà l'argentino, in grande forma, o darà spazio al turnover con l'olandese Thjis Dallinga dal primo minuto? Riparte il tour de force settimanale con Udinese, Brann e Pisa e ci sarà da dosare le energie psicofisiche della truppa. Da un lato Castro, che ha alzato ulteriormente il suo livello, ma si sa che Italiano vuole tenere tutti sulla corda e sta valutando di far rifiatare l'argentino, così dall'altro c'è Dallinga, che ha bisogno di mandare un segnale dopo un'altra annata difficile. Di certo, il numero nove è diventato leader tecnico ed emotivo della squadra, ma la stagione torna a essere dura con impegni ravvicinati, almeno nei prossimi sette giorni, e Dallinga potrebbe avere una chance stasera: serve che Thijs si faccia trovare pronto...