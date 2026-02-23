Carlino – Locatelli: “Battere l’Udinese. Il 2005 mi ha insegnato a stare con le antenne dritte”

Doppio ex della sfida, Thomas Locatelli è stato intervistato oggi dal Resto del Carlino in vista di Bologna e Udinese . L'ex fantasista ha avvertito i rossoblù, memore della stagione 2005 finita con la retrocessione:

“Guai mollare il campionato, con l’Udinese bisogna fare tre punti. Bene aver battuto il Brann con una partita accorta e giovedì bisogna chiudere i conti, ma sarebbe un grave errore trascurare il campionato perché è lì che puoi ricostruirti una mentalità vincente. L’Udinese è squadra che il Bologna soffre ma vive di alti e bassi e non riesce a fare il salto di qualità. Serve vincere per non farmi tornare i brutti pensieri di venti anni fa. Passo indietro dei rossoblù? Se hai abituato i tifosi ai tortellini in brodo hai un bel da provare a convincerli che vanno bene anche gli spaghetti in bianco”