Riccardo Orsolini ha raggiunto le 300 presenze con il Bologna, entrando nella top 20 storica del club con 84 gol totali. Tuttavia, il traguardo è coinciso con un momento difficile: contro la Lazio è arrivato il suo terzo errore stagionale dal dischetto e il digiuno dal gol dura da oltre 50 giorni.
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Cor Sport – Orsolini sale a quota 300 in rossoblù: ora bisogna ripartire
Il Corriere dello Sport sul 'momento no' di Orsolini
Il Corriere dello Sport parla di un 'Orsolini tutelato', dato che, nonostante il periodo di crisi realizzativa, la città e i tifosi hanno espresso massimo sostegno all'esterno rossoblù, ribadendo il forte legame affettivo che lo unisce alla piazza bolognese. Tutto fa parte del viaggio e Orso, come il Bologna stesso, è lì pronto a rialzarsi.
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