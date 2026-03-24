Carlino – Due volti della stessa medaglia: stagione da dimenticare?

Il Bologna, come sottolineato dal Resto del Carlino, sta vivendo un paradosso stagionale: brillante in trasferta, dove viaggia a ritmi da Europa "alta" (media punti 1,67), ma disastroso al Dall’Ara. Con l'ultima sconfitta contro la Lazio, la squadra di Italiano ha collezionato ben otto ko interni nelle ultime dieci gare casalinghe. Questo crollo ha portato i rossoblù a soli 42 punti dopo 30 giornate, ben 14 in meno rispetto alla passata stagione. Il rendimento casalingo è ora paragonabile ai periodi più bui della gestione Donadoni.