Cor Sport – Missione ritrovare Riccardo Orsolini

'Alla ricerca dell’Orso smarrito, e prima sarà ritrovato e meglio sarà, certo, prima per lui stesso ma soprattutto per Bologna che vorrebbe vederlo di nuovo felice e per il Bologna' scrive Claudio Beneforti su Stadio.

Dal 15 gennaio il numero sette non segna in campionato, conclusione nell'angolino a Verona, e l'anno scorso proprio contro il Lecce in casa si sbloccò: Italiano proverà oggi a rilanciarlo dopo le fatiche di coppa. Stagione non facile per Orso, che di punto in bianco si è bloccato come un po' tutto il Bologna in seguito a un inizio sfolgorante, quasi come se si fosse spenta la luce. Anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha cercato di dargli fiducia parlando di lui come il 'simbolo del Bologna': il suo contratto scade nel 2027 e l'estate sarà decisiva per decidere se continuare assieme o se procedere a una cessione. Chissà, inoltre, che la concorrenza di Bernardeschi non abbia influito sul rendimento di Orso, che oggi pomeriggio è chiamato a riscattarsi e a ritrovare la sua gioia. Facendo quello che ha sempre fatto: gol.