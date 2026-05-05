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Cor Sport – Marce ridotte ma l’obiettivo c’è ancora

Cor Sport – Marce ridotte ma l’obiettivo c’è ancora - immagine 1
Il Bologna ha perso lucidità e corsa dopo l'eliminazione dall'Europa League. Questa l'analisi del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna ha perso spinta. La squadra di Italiano sta percorrendo meno strada rispetto ad inizio stagione, le tante partite disputate ne sono la causa principale.

Tuttavia, il calo è evidente. Nonostante la corsa all'Europa non sia chiusa (in caso di vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter la settima disputerebbe la Conference) sembra che i rossoblù non abbiano più energie. Nelle tre giornate successive all'eliminazione dall'Europa League il Bologna ha raccolto un solo punto, mostrando un calo evidente. Si è smarrita la brillantezza che aveva portato la squadra di Italiano a correre in media stagionale 113 chilometri. Domenica sono stati fatti solo 96 chilometri, mentre contro la Roma solo 92. Nelle prossime sfide servirà fare di più.

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