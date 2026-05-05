Cor Bo – Il gioco delle parti: il futuro di Italiano è da definire

Come sostiene Julio Velasco: "Chi vince festeggia e chi perde spiega". E in questo momento il Bologna, dopo 2 anni a festeggiare, sta spiegando. E' come se l'1-3 di Watkins avesse di fatto chiuso la stagione dei rossoblù, spostando i riflettori non sul campo ma in panchina: sul futuro di Vincenzo Italiano.