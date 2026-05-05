Come sostiene Julio Velasco: "Chi vince festeggia e chi perde spiega". E in questo momento il Bologna, dopo 2 anni a festeggiare, sta spiegando. E' come se l'1-3 di Watkins avesse di fatto chiuso la stagione dei rossoblù, spostando i riflettori non sul campo ma in panchina: sul futuro di Vincenzo Italiano.
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Cor Bo – Il gioco delle parti: il futuro di Italiano è da definire
Il club punta alla conferma di Italiano. Questa l'analisi del Corriere di Bologna.ù
Il club intende confermarlo ma mantenendo una certa sostenibilità finanziaria. I mancati introiti delle coppe peseranno sulle casse rossoblù. Tuttavia, Italiano continua a mandare messaggi alla società. In estate si potrebbero perdere dei pezzi pregiati, ma l'importante sarà non perdere le ambizioni. Rowe e Castro sono i pezzi più richiesti, Orsolini è a sua volta al centro di temi contrattuali, Italiano lo sa e vuole cercare di mantenere le ambizioni alte, l'allenatore non vuole passare un'altra annata senza grandi sussulti.
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