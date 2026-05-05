Carlino – In settimana l’incontro. Il futuro sulla bilancia delle ambizioni

Il Bologna non ha più niente da chiedere al suo campionato, per questo motivo si inizia a guardare il futuro. In settimana si capiranno le intenzioni di Italiano che di ambizioni ne ha eccome. In ogni caso prima di Napoli ci sarà un confronto con la società. Tutti vogliono sapere che Bologna sarà il prossimo: se vorrà tornare subito a lottare per qualcosa di grande. Bisognerà capire in primis se le idee di società ed allenatore saranno compatibili. Italiano non contemplerà una stagione anonima, vorrà ripartire già da subito. Senza le competizioni europee sarà sicuramente un Bologna diverso ma allo stesso tempo con più energie dato che il doppio impegno ha pesato molto sui giocatori rossoblù quest'anno