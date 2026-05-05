Cor Sport – La spesa si fa bene a Parigi occhi su Koleosho e Otavio

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio non erano in tribuna per la sfida di domenica con il Cagliari. Il motivo dell'assenza? Ovviamente mercato. I due erano in giro per l'Europa col taccuino in mano. Per la difesa nel mirino resta Otavio, centrale brasiliano in forza al Paris FC, già nel mirino dalla scorsa estate. La società si sta già muovendo per farsi trovare pronta la prossima stagione e per provare a ritornare subito in Europa. In porta piace Wladimiro Falcone, mentre per il centrocampo si continua a parlare di Christian Comotto, centrocampista del Milan