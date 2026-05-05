Rispetto agli anni passati i conti non tornano. Il primo anno di Thiago Motta 54 punti, il secondo 68 e il primo anno di Italiano 62. Il Bologna quest'anno è calato. A tre giornate dalla fine i rossoblù galleggiano in prossimità dei 51 punti. Il rischio di fare record negativo per Italiano è alto.
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Carlino – Da ottavi a undicesimi: 270′ per salvare la forma
La Lazio sorpassa i rossoblù. Il Bologna dovrà iniziare a guardarsi le spalle. Questa l'analisi del Carlino
L'anno scorso, nonostante le 3 sconfitte incassate dopo aver festeggiato la Coppa Italia, i punti erano 62, mentre stavolta si rischia di non andare oltre il nono posto. Con la vittoria di ieri della Lazio sulla Cremonese e con la distanza in classifica dall'Atalanta i rossoblù rischiano seriamente di terminare in una posizione molto bassa. Il Bologna, in questo momento, è a pari punti con il Sassuolo, con un solo punto di vantaggio sull'Udinese. Proprio queste ultime sembrano non voler calare in questo finale. I rossoblù dovranno stare attenti. Per onorare questa stagione, nonostante il calendario difficile, bisognerà dare tutto in queste ultime tre giornate.
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