Cor Sport – Lucumi punto fisso, si sceglie il partner

Jhon Lucumi è stato il primo a rientrare dalle nazionali e ha giocato solo una delle due partite con la Colombia, per cui allo Zini guiderà da leader la difesa. Al suo fianco è ballottaggio: Heggem, Casale, Vitik e Helland, chi sceglierà Italiano? Tre di questi sono tornati solo giovedì in gruppo, si tratta dei nazionali norvegesi Heggem e Helland e di Vitik, che ha ottenuto il pass mondiale battendo la Danimarca, quindi Casale potrebbe avere una chance, ma col ritorno del triplo impegno settimanale ci sarà bisogno di tutte le rotazioni e la curiosità di vedere all'opera Helland è tanta.