Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per Santi Castro, questo un riassunto delle sue parole alla vigilia dei due mesi decisivi della stagione:
tuttobolognaweb news Gazzetta – Castro: “Voglio la coppa. Futuro? Ho rinnovato da poco…”
news
Gazzetta – Castro: “Voglio la coppa. Futuro? Ho rinnovato da poco…”
Le parole di Santi Castro a Gazzetta
“Prima della Roma ho letto che Berna ha detto ‘vogliamo arrivare in finale’. Sembrava un eccesso ma poi abbiamo superato l’ostacolo. Mi trovo spesso d’accordo con lui e il verbo voglio è un chiodo fisso e che devi accompagnare con il duro lavoro quotidiano. A livello di obiettivi devi sempre cercate tutto e il massimo. E il massimo è l’Europa League”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA