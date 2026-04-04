Gazzetta – Castro: “Voglio la coppa. Futuro? Ho rinnovato da poco…”

“Prima della Roma ho letto che Berna ha detto ‘vogliamo arrivare in finale’. Sembrava un eccesso ma poi abbiamo superato l’ostacolo. Mi trovo spesso d’accordo con lui e il verbo voglio è un chiodo fisso e che devi accompagnare con il duro lavoro quotidiano. A livello di obiettivi devi sempre cercate tutto e il massimo. E il massimo è l’Europa League”.