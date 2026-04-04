Carlino – Cambiaghi: “Crediamo nell’Europa League. Cremonese? Carichi e concentrati”

“Il gol di Roma l’ho rivisto più volte, ma io guardo spesso le partite e le azioni, nel bene e nel male, mi serve per migliorare e capire. Sicuramente quel gol ha dato un gusto particolare. Il mister ci aveva chiesto una azione precisa per quella partita, lancio sulla punta e noi esterni a fare il movimento a mezza luna e venire dentro. Rowe lo aveva già fatto sul primo gol e nel mio caso Dallinga è stato bravo a darmi la palla”.