Cor Sport – Lucumi, ecco il prezzo

Jhon Lucumi se ne andrà quest'estate e il Bologna ha già fissato il prezzo: la dirigenza rossoblù non scenderà sotto i 20 milioni di euro per liberare il colombiano.

Dopo aver resistito agli assalti della scorsa estate, il Bologna non può permettersi di perdere il colombiano a zero l'anno prossimo, proprio per questo la stagione appena trascorsa è stata l'ultima per Lucumi in rossoblù. Il colombiano vuole nuove sfide e il Bologna vuole monetizzare al massimo da una sua cessione. In Inghilterra monitorano il profilo di Lucumi con attenzione: dopo le proposte della scorsa estate, i club inglesi non hanno smesso di seguire il colombiano e ora si preparano a mettere sul piatto nuove offerte. La speranza del Bologna è che Lucumi giochi un Mondiale di alto livello in modo tale da riuscire ad alzare ulteriormente la base d'asta.