Cor Sport – La chiave è Orsolini: i suoi colpi dopo due pari di fila

Italiano punta sul suo numero sette oggi a Parma per tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila contro Fiorentina e Torino. 'Voglia di Orsonaldo. O meglio ancora, necessità di Orsonaldo, ripensando soprattutto a quello che è accaduto l’anno passato a Parma'. Il riferimento è alla partita dell'anno scorso quando Chivu schierò un blocco basso che mise in difficoltà il Bologna, poi sconfitto due a zero al Tardini. Lo stesso blocco basso che si è visto mercoledì contro il Torino e che Orsolini potrebbe scardinare con i suoi uno contro uno. La verve del numero sette per cercare di tornare al successo e rilanciare ulteriormente la corsa europea del Bologna, poi atteso giovedì dal Brann e domenica prossima dal Napoli campione d'Italia.