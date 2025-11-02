Cor Bo – Si può dare di più: manca l’apporto delle seconde linee

Solo Orsolini e Odgaard, fino a qui, hanno segnato dalla panchina, ma in realtà sono due titolari e serve crescere. Italiano si aspetta un apporto anche da Casale, Zortea, Pobega, Rowe, Dominguez e Bernardeschi, scrive Alessandro Mossini. Per tenere il livello alto serve l'apporto di tutti e già oggi a Parma potrebbe esserci una chance per Rowe, reduce dall'arrabbiatura di Firenze e dalla panchina contro il Torino dato che Dominguez ha convinto il giusto mercoledì. Intanto, di fronte al Bologna si para l'avversario più giovane di sempre, ovvero Carlos Cuesta, cresciuto nella scuola di Mikel Arteta. A supportare gli undici rossoblù ci saranno invece sugli spalti 3500 tifosi da Bologna.