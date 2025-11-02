Parma-Bologna, le probabili formazioni

Un po' di turnover, ancora, per Vincenzo Italiano domenica a Parma per il suo Bologna. Si parte con il centravanti: contro i ducali dovrebbe toccare a Santi Castro, supportato da Orsolini e Rowe, che si candida a una maglia da titolare a sinistra mentre sulla trequarti Fabbian è favorito su Odgaard. In mezzo torna Freuler, stavolta forse affiancato da Pobega, mentre dietro Heggem può sostituire Vitik con Miranda e Holm in fascia. Cuesta invece con la coppia pesante Cutrone e Pellegrino, in mezzo Bernabè, Estevez, Ordonez e Sorensen, linea difensiva con Delprato, Circati, Ndiaye e Lovik.