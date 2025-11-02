Italiano in panchina? Deciderà il meteo

Il tecnico rossoblù, reduce dalla polmonite, potrebbe assistere alla partita dagli spogliatoi se il meteo non dovesse essere buono. Infatti, nel pomeriggio di Parma è attesa pioggia e se fosse così lo staff medico consiglierebbe prudenza al mister facendolo stazionare ancora una volta al coperto e al chiuso, come successo mercoledì contro il Torino. Una decisione definitiva, sostiene il Cor Sport, verrà presa solo in mattinata ma è probabile che Italiano possa tornare a bordo campo solo giovedì al Dall'Ara in Europa League quando scenderà il Brann per la quarta giornata