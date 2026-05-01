Nel pomeriggio di ieri c'è stata una riunione a Casteldebole tra i capi rossoblù per programmare il futuro, riporta i Cor Sport. Tra poco arriverà anche l'incontro con Vincenzo Italiano per conoscere le sue intenzioni.
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Cor Sport – Italiano sotto assedio: il tecnico vuole potenziare il Bologna
Italiano è convinto che questa squadra vada rafforzata e non cambiata del tutto, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Il popolo di Bologna si aspetta che Joey Saputo sappia mantenere le promesse fatte, garantendo alla piazza un progetto tecnico che garantisca una lotta per un posto in Europa. Le parole di Italiano dopo la partita con la Juventus davano la stagione per finita. Tuttavia, è questo ciclo ad essere chiuso, con la speranza che dopo questo triennio importante i tifosi possano tornare presto a vedere il Bologna sui grandi palcoscenici. In questo momento, però, Italiano non è convinto di voler essere il creatore di un nuovo ciclo: il Bologna dal suo punto di vista va rafforzato e non rinnovato perché le aspettative son cresciute col tempo, i fischi contro la Roma ne sono la prova.
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