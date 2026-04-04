Cor Sport – Il Bologna mette le ali

Il Red Blu ti mette le ali, il gioco di parole in apertura, tutto su Rowe, Bernardeschi, Orsolini e Cambiaghi, a partire da domani a Cremona: sono loro i garanti di un finale in grande stile, scrive il quotidiano. Se gli esterni funzionano la squadra gira e ottiene il massimo e dovrà farlo a partire dalla trasferta di Cremona, che non andrà sottovalutata contro la squadra che a dicembre ha aperto la crisi. La priorità sembra l'Europa League, e in parte è vero, ma il Bologna dovrà migliorare la sua classifica in Serie A e chiudere bene il campionato, sottolinea Claudio Beneforti. Sfruttando sì, le sue ali, per saltare l'uomo, per inserirsi in zona gol e dare quell'imprevedibilità che serve al gioco di Italiano.