Cor Bo – Quando Vardy spense l’interruttore

I rossoblù arrivarono alla sfida da dodici risultati utili consecutivi, con una classifica sontuosa a solo tre punti dalla vetta occupata dalla Roma. Cosa successe? Si spense l'interruttore, si spense la luce, fu Vardy a eclissare il Dall'Ara con una doppietta che lanciò la Cremonese in quella che allora sembrava una salvezza agevole da raggiungere. Il Bologna, invece, non ritrovò in campionato la rotta, soprattutto al Dall'Ara dove ha perso otto delle ultime dieci partite giocate. Destino analogo quello dei grigiorossi, che da quel primo dicembre hanno battuto solo il Lecce per poi entrare in un digiuno di 15 partite con annesso cambio di allenatore. Domani allo Zini la rivincita e anche per rodarsi in vista di Bologna-Aston Villa di giovedì