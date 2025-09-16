Inizia la rincorsa all'Europa League. Il 25 settembre si parte con la trasferta di Birmingham con l'Aston Villa e per Vincenzo Italiano parte la settimana di allenamenti verso Bologna-Genoa di sabato. Con la speranza che qualche infortunato possa rientrare.
Cor Sport – Holm può recuperare per sabato
Holm vicino al rientro, Casale settimana prossima. Ma preoccupa l'attacco
Secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe recuperare per la quarta giornata di campionato Emil Holm, fermo da settimane a causa di un infortunio muscolare e sostituito all'Olimpico da Lollo De Silvestri e contro Como e Milan da Nadir Zortea. Lo svedese è vicino al rientro mentre settimana prossima potrebbe rientrare anche Casale. I problemi più grossi, però, riguardano l'attacco, che ha segnato un solo gol nelle prime tre partite grazie al solito Orsolini. Paradossale che in difficoltà sia il reparto con maggiori rotazioni e alternative.
