Cor Sport – Holm può recuperare per sabato

Secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe recuperare per la quarta giornata di campionato Emil Holm, fermo da settimane a causa di un infortunio muscolare e sostituito all'Olimpico da Lollo De Silvestri e contro Como e Milan da Nadir Zortea. Lo svedese è vicino al rientro mentre settimana prossima potrebbe rientrare anche Casale. I problemi più grossi, però, riguardano l'attacco, che ha segnato un solo gol nelle prime tre partite grazie al solito Orsolini. Paradossale che in difficoltà sia il reparto con maggiori rotazioni e alternative.