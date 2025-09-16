Carlino – Restyling Dall’Ara, il Comune passa la palla al Bologna

Occorre stabilire come procedere: restyling o impianto ex novo? Palazzo d'Accursio si dice in attesa di un dialogo tra l'Ad e il Governo. Il Comune ha candidato, attraverso una lettera in accordo con il Bologna, la disponibilità a candidare lo stadio per l'Europeo 2032, significa insistere sul percorso tracciato con il restyling, che potrà essere portato a compimento solo se dal Governo arriveranno i fondi necessari. Fenucci, in rappresentanza del Bologna e della Lega, chiederà al Governo di velocizzare i tempi autorizzativi e urbanistici del decreto sport e cercherà di capire come saranno distribuiti i fondi e in quali forme e tempi. Dall'altro lato, il Comune attende che si svolga il colloquio per poi incontrare il Bologna.