Carlino – Ombra Bologna: zero tiri in porta a San Siro

'Squadra scarica e il calendario non è un alibi' scrive il quotidiano che poi si sofferma sui problemi della squadra: la sconfitta di San Siro ha riportato a galla i problemi già visti all'esordio a Roma. Italiano deve trovare il modo di riattaccare la spina ai suoi. Manca, inoltre, l'apporto dei nuovi. A Milano nove su undici erano giocatori presenti già l'anno scorso e ora serve uno scatto in avanti degli acquisti del mercato estivo. Poi tanti elementi sembrano non essere al 100%, come per esempio Odgaard che non è ancora tornato sui livelli dell'anno scorso. In attacco, inoltre, Immobile è fuori e Rowe deve ancora inserirsi. 'Dobbiamo lavorare sul ritmo e sulla velocità nel far circolare il pallone' aveva detto Italiano nel post partita.