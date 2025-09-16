Cor Sport – Che succede a sinistra? Miranda indietro, Lyko titolare

Ed è un interrogativo rilevante in casa Bologna dato che lo spagnolo è sempre stato titolare l'anno scorso e solo alla bisogna, di fatto, Italiano si era appoggiato a Lykogiannis. Invece, le prime tre partite di campionato hanno detto altro. Squalificato alla prima contro la Roma, lo spagnolo è rimasto a guardare anche nelle altre due, ottenendo solo pochi minuti a partita in corso. 'Miranda indietro, ha perso il posto', scrive il Cor Sport che poi prosegue 'Si apre un interrogativo: scelta tecnica o Lykogiannis è diventato il nuovo titolare?'. La sensazione è che il tecnico pretenda da Juan molto di più, soprattutto in fase offensiva dove serve fluidificare la manovra. Settimana decisiva per Miranda: cinque giorni di tempo per riprendersi il Bologna.