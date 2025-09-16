Cor Bo – Bologna spuntato: un gol e solo tre tiri nello specchio

'Il campanello d'allarme è suonato e ignorarlo sarebbe controproducente' scrive Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna. Pessima prestazione a San Siro contro il Milan e due sconfitte in tre partite di campionato.

E' un Bologna spuntato, continua il quotidiano, con il solo gol di Orsolini contro il Como a mettere un po' di polvere sotto il tappeto. Una sola rete in 270 minuti e sole tre conclusioni nello specchio in altrettante partite. Le due trasferta di Roma e Milano si sono concluse con un misero 0.64 di xG, 0.44 all'Olimpico e 0.2 a San Siro. Praticamente mezzo gol in due partite. E soprattutto a San Siro sono state evidenziate le lacune della squadra che ha avuto palla per il 58% del tempo ma senza trovare sbocchi offensivi convincenti. Tanto palleggio ma poche idee e ancora meno coraggio, chiosa il Corriere che sottolinea le difficoltà emerse in questo avvio di campionato. Ora l'ultima settimana piena di lavoro prima della coppa per ricostruire il vero Bologna.