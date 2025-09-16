Cor Sport – Italiano duro: ecco la lista degli errori

Confronto in casa Bologna tra Italiano e la squadra dopo due sconfitte in tre partite. 'Italiano duro' titola oggi il Corriere dello Sport Stadio. Pressing, schemi e ritmo: serve un'altra intensità.

Necessario un cambio di rotta per il Bologna, apparso troppo spento a San Siro e privo di quell'energia che consente alta intensità e grande pressing in avanti: Italiano chiede un altro atteggiamento. 'Italiano alza la voce, non è il suo Bologna' scrive Stadio nelle pagine interne. Si tornerà ad analizzare la sconfitta di Milano e c'è la necessità di un cambio di rotta in vista anche dell'esordio in Europa League. Il tecnico è stato tollerante nel post partita sulla prestazione dei suoi contro il Milan, ma in spogliatoio ha usato toni diversi evidenziando gli errori della squadra. Serve cambiare. Le cause? Condizione fisica o mancanza di stimoli: i rebus da risolvere.