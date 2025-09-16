Gazzetta – E’ un Bologna senza i nuovi

Anche per Gazzetta dello Sport serve una svolta in casa Bologna. E la potrebbero dare i nuovi acquisti. Per ora si è visto un Bologna vecchio, ovvero con i giocatori che c'erano già e Italiano aspetta un cambio di passo dai nuovi. 'Italiano aspetta la svolta, così non basta' titola il pezzo di Matteo Dalla Vite, che illustra come ancora i nuovi acquisti dal mercato debbano entrare negli schemi e negli automatismi della squadra. In difesa c'è lavoro extra per Heggem e Vitik, e anche Zortea deve inserirsi nella squadra priva ancora di Holm, in mezzo sono fuori Sulemana e Pobega, che è tornato a Bologna dal Milan