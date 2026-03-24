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Cor Sport – Dall’Ara: da fortino a terra di conquista

Cor Sport – Dall’Ara: da fortino a terra di conquista - immagine 1
Il Corriere dello Sport non perdona i rossoblù. Il confronto con le passate stagioni fa male
Redazione TuttoBolognaWeb

Il 1 dicembre, contro la Cremonese, la realtà ha bussato al Dall’Ara: un 1-3 che ha spento l'entusiasmo della corsa in campionato, dando inizio al crollo. Nelle ultime nove sfide interne, il Bologna ha vinto solo con l'Udinese, incassando ben sette sconfitte: l'antico fortino è oggi terra di conquista.

Nonostante il Corriere dello Sport parli di "carica europea", il confronto con il passato non ammette scuse: prima, anche con più impegni, le sconfitte erano rare. Ora resta solo il riscatto contro l'Aston Villa. A Italiano mancano quattro gare in casa: toccare quota nove ko sarebbe un record negativo inaccettabile per una stagione nata con tutt'altri obiettivi.

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