Cor Sport – Dall’Ara: da fortino a terra di conquista

Il 1 dicembre, contro la Cremonese, la realtà ha bussato al Dall’Ara: un 1-3 che ha spento l'entusiasmo della corsa in campionato, dando inizio al crollo. Nelle ultime nove sfide interne, il Bologna ha vinto solo con l'Udinese, incassando ben sette sconfitte: l'antico fortino è oggi terra di conquista.