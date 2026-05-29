Cor Sport – Coppa Italia e crescita convincente, termina il periodo di Italiano

Quando Vincenzo Italiano arrivò a Bologna raccolse la difficile eredità di Thiago Motta. Due anni dopo se ne va tra l'amore dei tifosi rossoblù e una bacheca miracolosamente arricchita. Al primo anno sulla panchina del Bologna Italiano ha riportato in città una Coppa Italia, un trofeo che mancava da 51 anni. La conquista della coppa ha aperto le porte all'Europa League di questa stagione in cui Italiano ha riportato il Bologna ai quarti dopo tantissimo tempo. Il marchio di fabbrica per arrivare ai successi di queste due stagioni è stato il turnover continuo che ha permesso di tenere alta l'intensità, riuscendo a far sentire tutti protagonisti di un unico progetto. La sensazione che resta è che Italiano abbia costruito un Bologna ambizioso, coraggioso e riconoscibile.