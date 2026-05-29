Carlino – Casini ha già voltato pagina: “A Bologna si resta con il cuore”

Il senatore Casini ha parlato della situazione in casa Bologna, soffermandosi anche sull'addio di Italiano: "Da tifoso gli riconosco i giusti meriti per quello che ha fatto ma non piango. E anzi sono contento che se ne vada, perché a Bologna bisogna restare non solo con il corpo ma anche con il cuore. Massima gratitudine, perché si deve a lui se il Bologna ha rivinto dopo così tanto tempo una Coppa Italia. Quindi dico: grazie Italiano e auguri per il futuro. Voleva fare il salto di qualità, è legittimo e non mi scandalizzo. Ma spero per lui che non faccia la fine di Thiago Motta, che lontano da Bologna doveva spiccare il volo ma che in realtà, stipendio a parte, non ha spiccato un bel nulla. E temo che il finale per Italiano non sarà tanto diverso.