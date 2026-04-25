'La vigilia della sfida odierna contro la Roma è scivolata via senza le dichiarazioni di Vincenzo Italiano. Ieri non c’è stata nessuna frase da ascoltare, nessun discorso da analizzare, nessun messaggio da interpretare' scrive Dario Cervellati su Stadio.
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Cor Sport – Bologna tra silenzio e attesa
La società ha dunque scelto di lasciar parlare il campo e abbassare il volume delle dichiarazioni dopo il post partita, discusso, di Torino. Obiettivo blindare la squadra e proteggerla dalle chiacchiere esterne. La partita di oggi è fondamentale e il Bologna non vuole distrazioni, perché vincendo accorcerebbe momentaneamente a tre punti dall'Atalanta impegnata a Cagliari. La volontà di tutti è chiudere bene l'annata e vedere cosa succederà in classifica. Le ultime partite hanno fatto vedere un Bologna poco brillante, ma il club ha chiesto alla squadra di non staccare la spina e si cercherà di produrre un finale di stagione intenso per non lasciare nulla di intentato. A supportare i rossoblù anche quasi 30mila persone allo Stadio Renato Dall'Ara.
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