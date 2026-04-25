Cor Sport – Bologna tra silenzio e attesa

La società ha dunque scelto di lasciar parlare il campo e abbassare il volume delle dichiarazioni dopo il post partita, discusso, di Torino. Obiettivo blindare la squadra e proteggerla dalle chiacchiere esterne. La partita di oggi è fondamentale e il Bologna non vuole distrazioni, perché vincendo accorcerebbe momentaneamente a tre punti dall'Atalanta impegnata a Cagliari. La volontà di tutti è chiudere bene l'annata e vedere cosa succederà in classifica. Le ultime partite hanno fatto vedere un Bologna poco brillante, ma il club ha chiesto alla squadra di non staccare la spina e si cercherà di produrre un finale di stagione intenso per non lasciare nulla di intentato. A supportare i rossoblù anche quasi 30mila persone allo Stadio Renato Dall'Ara.