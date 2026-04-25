Carlino – Crocevia Roma: vale un po’ di futuro

Sfida infinita tra Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini . Quarto incrocio stagionale tra Bologna e Roma con un bilancio in perfetta parità: una vittoria per parte e un pareggio.

Per il Resto del Carlino è sfida capitale per il Bologna: ci si gioca un pezzo di futuro. La Roma arriva alla sfida recuperando Dybala e Wesley, ma ieri è stato il giorno dell'addio a Claudio Ranieri, silurato dalla società che ha scelto la parte di Gasperini. Italiano ci arriva invece senza la consueta conferenza stampa di vigilia: la società, di concerto con l'allenatore, ha preferito evitare distrazioni dopo il post partita di Torino. In ogni caso, il silenzio spesso fa più rumore delle parole. La partita vale tanto per entrambe, la Roma ha l'ultima occasione per provare a prendere la Juve, ma dietro deve stare attenta all'Atalanta distante quattro punti, dall'altra parte, il Bologna cerca proprio di prendere la Dea per sperare nella Conference. C'è in gioco il futuro.