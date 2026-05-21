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Cor Sport – Bologna, questione di Fede

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Bologna vuole la permanenza di Bernardeschi, leader sia in campo che nello spogliatoio. L'analisi del Cor Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Quale strada prenderà Federico Bernardeschi? Seguirà le orme di Baggio che abbandonò subito o pianterà le tende come Signori? Sono alcune delle domande che ultimamente circolano sotto le Due Torri.

Bernardeschi ha un contratto fino al 2027, più opzione per un altro anno e non sembra intenzionato ad andarsene altrove. Tra lui ed Immobile doveva essere il secondo il colpo dell'estate, invece, la situazione si è ribaltata. Immobile è partito in direzione Parigi dopo solo 6 mesi mentre Bernardeschi è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi rossoblù. Per rapporto risultati-spesa (parametro zero) il fantasista ex Juve Fiorentina è stato senza dubbio uno dei migliori affari dell'estate scorsa. Bernardeschi ama Bologna sia come città che come società. Il Bologna, d'altro canto, ha ritrovato un vero numero 10 dopo tanti anni. La società è contenta e vuole ripartire da lui, uno dei leader di questo Bologna. Ormai Berna è bolognese d'adozione.

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