Gazzetta – Italiano-Orso, a stagione finita il vertice: il club aspetta due si

Da lunedì si saprà se Vincenzo Italiano sarà ancora il tecnico del Bologna e se Riccardo Orsolini rimarrà. Prima l'Inter, poi la grigliata e dopodiché si deciderà il futuro. Italiano dovrà comunicare la sua decisione alla società così come Orsolini che potrebbe aprire al rinnovo. Per restare sotto alle Due Torri, Italiano chiederà la certezza di poter allestire una squadra capace di lottare per l'Europa già da subito. Andranno ceduti al massimo 3 big e il progetto tecnico dovrà essere convincente. Nel caso di un addio di Italiano il Bologna valuta alcuni nomi: da Grosso a Pioli, passando per Di Francesco e Palladino