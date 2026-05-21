Il Bologna ha svelato poco fa la nuova maglia rossoblù casalinga per la stagione 2026/2027. Modelli per un giorno Lollo De Silvestri, Federico Bernardeschi, Juan Miranda e Jens Odgaard. Ecco le caratteristiche.
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Ecco la nuova maglia home 2026/2027
E' stata presentata la nuova maglia del Bologna
'Ci sono legami che resistono al tempo e diventano parte dell’identità di una città. Quello tra Macron e il Bologna FC 1909 è uno di questi: 25 anni di storia condivisa che, dalla prima stagione di partnership (2001/02), guardano oggi alla prossima (2026/27), introdotta dalla presentazione del nuovo Home Kit creato dal brand di sportswear bolognese per i rossoblù' scrive il Bologna.
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