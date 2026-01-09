Cor Sport – Bologna in crisi, SOS Ciro

'Il Bologna chiama Immobile', prosegue Stadio nelle pagine interne: Italiano pronto ad affidarsi al bomber da 200 gol per fornire maggior peso all'attacco, anche sfruttando una condizione in crescita, sostiene Dario Cervellati. Sabato si gioca a Como e Immobile potrebbe essere titolare per la prima volta dal match di Roma di agosto, quando si infortunò restando fuori oltre tre mesi. 'Il segnale di soccorso è già stato lanciato. L'attacco del Bologna si è completamente arenato' scrive il collega e così Italiano potrebbe pensare a una variazione tattica, quella che ha funzionato in Coppa Italia contro il Parma, ovvero le due punte. Immobile potrebbe aiutare a togliere qualche marcatura su Castro, liberando spazi in più