Si avvicina l'incontro per il rinnovo di contratto di Lorenzo De Silvestri. Le parti sembrerebbero essere vicine ad un accordo: il sindaco vuole restare sotto le Due Torri.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Sport – Ancora un anno a De Silvestri
news
Cor Sport – Ancora un anno a De Silvestri
Il Bologna va verso la conferma del proprio capitano. Il commento del Corriere dello Sport.
De Silvestri veste la maglia rossoblù da ormai 6 anni e continua ad essere a disposizione della società. Il Bologna e Italiano sembrano voler assolutamente riconfermare il proprio capitano. Nel Bologna di oggi sono tutti d'accordo: il rinnovo di annuale a De Silvestri si dovrà assolutamente fare. Secondo il Cor Sport, dunque, si va in questa direzione: il sindaco in campo un altro anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA