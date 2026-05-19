Cor Sport – Ancora un anno a De Silvestri

De Silvestri veste la maglia rossoblù da ormai 6 anni e continua ad essere a disposizione della società. Il Bologna e Italiano sembrano voler assolutamente riconfermare il proprio capitano. Nel Bologna di oggi sono tutti d'accordo: il rinnovo di annuale a De Silvestri si dovrà assolutamente fare. Secondo il Cor Sport, dunque, si va in questa direzione: il sindaco in campo un altro anno.