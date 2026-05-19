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Cor Sport – Ancora un anno a De Silvestri

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Il Bologna va verso la conferma del proprio capitano. Il commento del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Si avvicina l'incontro per il rinnovo di contratto di Lorenzo De Silvestri. Le parti sembrerebbero essere vicine ad un accordo: il sindaco vuole restare sotto le Due Torri.

De Silvestri veste la maglia rossoblù da ormai 6 anni e continua ad essere a disposizione della società. Il Bologna Italiano sembrano voler assolutamente riconfermare il proprio capitano. Nel Bologna di oggi sono tutti d'accordo: il rinnovo di annuale a De Silvestri si dovrà assolutamente fare. Secondo il Cor Sport, dunque, si va in questa direzione: il sindaco in campo un altro anno.

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