Carlino – Domenica la cena, poi ci sarà il rompete le righe

Dopo la comunicazione della Lega relativa al calendario ora è ufficiale: la stagione del Bologna si concluderà sabato alle 18 con l' Inter e domenica sera ci sarà la classica cena di fine anno con tutta la società.

Intanto, iniziano ad arrivare le prime buone notizie: Nikola Moro è stato convocato dalla Croazia per i prossimi Mondiali, mentre Castro raggiungerà l'Argentina dove è tra i 55 pre-convocati. Heggem e Lucumi, invece, sono certi di avere un posto nelle rispettive Nazionali. Al contrario, incrocia le dita Vitik che spera di recuperare in tempo dall'infortunio. Anche Lewis Ferguson e Remo Freuler sono certi del loro posto con Scozia e Svizzera. C'è anche, però, chi spera: Rowe, Joao Mario e Miranda sperano in una chiamata. Tuttavia, sembrerebbe difficile una loro convocazione per questi Mondiali.