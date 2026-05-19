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Carlino – Domenica la cena, poi ci sarà il rompete le righe

Carlino – Domenica la cena, poi ci sarà il rompete le righe - immagine 1
Una volta terminata la stagione, i giocatori convocati partiranno per i Mondiali, l'analisi del Carlino sui giocatori rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo la comunicazione della Lega relativa al calendario ora è ufficiale: la stagione del Bologna si concluderà sabato alle 18 con l'Inter e domenica sera ci sarà la classica cena di fine anno con tutta la società.

Intanto, iniziano ad arrivare le prime buone notizie: Nikola Moro è stato convocato dalla Croazia per i prossimi Mondiali, mentre Castro raggiungerà l'Argentina dove è tra i 55 pre-convocati. Heggem Lucumi, invece, sono certi di avere un posto nelle rispettive Nazionali. Al contrario, incrocia le dita Vitik che spera di recuperare in tempo dall'infortunio. Anche Lewis Ferguson Remo Freuler sono certi del loro posto con Scozia Svizzera. C'è anche, però, chi spera: Rowe, Joao Mario Miranda sperano in una chiamata. Tuttavia, sembrerebbe difficile una loro convocazione per questi Mondiali.

 

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