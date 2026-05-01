Dopo più di tre mesi passati a rincorrere il posto da titolare è arrivata l'occasione per Benja Dominguez, non succedeva dal 25 gennaio a Genova quando il ventiduenne confezionò l'assist per Ferguson.
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Cor Sport – A caccia del vero Dominguez
L'argentino potrebbe avere spazio per via delle assenze, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Dopodiché la sua storia è tornata ad essere più anonima di prima. Tra tutte le competizioni l'argentino ha giocato solo 6 volte titolare, raggiungendo poco più di 600 minuti in campo. Le assenze dei suoi compagni gli aprono le porte del campo, per Dominguez è un'occasione anche in vista del futuro, il Bologna lo ha sempre trattenuto ma potrebbe essere arrivato il momento di guardarsi altrove. Queste settimane rappresentano un passaggio decisivo per il futuro di Dominguez.
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