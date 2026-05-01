Cor Sport – A caccia del vero Dominguez

Dopodiché la sua storia è tornata ad essere più anonima di prima. Tra tutte le competizioni l'argentino ha giocato solo 6 volte titolare, raggiungendo poco più di 600 minuti in campo. Le assenze dei suoi compagni gli aprono le porte del campo, per Dominguez è un'occasione anche in vista del futuro, il Bologna lo ha sempre trattenuto ma potrebbe essere arrivato il momento di guardarsi altrove. Queste settimane rappresentano un passaggio decisivo per il futuro di Dominguez.